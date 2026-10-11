Το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού μπήκε επίσημα στον νομοθετικό διάδρομο. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει το άρθρο 73, το οποίο καθορίζει το κανονιστικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η διαβούλευση ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται στις 24 Οκτωβρίου. Η ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί αμέσως μετά.

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