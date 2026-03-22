Δημοσιεύματα από το εξωτερικό, μεταδίδουν την είδηση ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει στην μεταγραφική της λίστα τον Χρήστο Μουζακίτη, εν όψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πραγματοποιεί την προεργασία της σχετικά με την μεταγραφική της ενίσχυση το ερχόμενο καλοκαίρι. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι», ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τον Κασεμίρο, που οδεύει προς την έξοδο, ενώ ήδη έχουν ακουστεί ονόματα όπως αυτό του Μπρούνο Γκιμαράες και του Σάντρο Τονάλι για να αποτελέσουν πιθανούς αντικαταστάτες του πολύπειρου Βραζιλιάνου αμυντικού χαφ.

Απ’ ότι φαίνεται, οι σκάουτερς της Μάντσεστερ έχουν σημειώσει και το όνομα του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού στη λίστα, νικητή του βραβείου Golden Boy 2025, που πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με τους πρωταθλητές Ελλάδας, μετρώντας 1 γκολ και 3 ασίστ σε 34 συμμετοχές φέτος.

