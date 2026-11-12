Η Ρίβερ Πλέιτ φέρεται να αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον της για τον Σαντιάγκο Έσε εν όψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Όπως αναφέρει το TNT Sports Argentina, οι «Εκατομμυριούχοι» έχουν θέσει ως βασικό στόχο την επόμενη μεταγραφική ενίσχυσή τους στη μεσαία γραμμή και στο κέντρο της άμυνας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 25χρονος χαφ του Ολυμπιακού βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές που εξετάζει η ομάδα της Αργεντινής για τα χαφ.

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