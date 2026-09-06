Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο ματς του Ολυμπιακού με τον Βόλο (1-1) κυριάρχησε αμέσως στα μαροκινά μέσα ενημέρωσης…

Ο 33χρονος επιθετικός θεωρείται ένας από τους πλέον εμβληματικούς διεθνείς της χώρας, έχοντας μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πρωταγωνιστές της τυπικής κατάκτησης του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2025 (η υπόθεση εκκρεμεί ακόμα στο CAS), όπου έμεινε γνωστός και για τα ακροβατικά του γκολ με ψαλιδάκι. Εφημερίδες και ιστοσελίδες μιλούν για «σοκαριστικό και σοβαρό τραυματισμό» και «στιγμές που κόβουν την ανάσα», δημοσιεύοντας ξανά και ξανά τις εικόνες από τη σύγκρουση με τον τερματοφύλακα του Βόλου, Μάριος Σιαμπάνης.

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