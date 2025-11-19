Λίγη ώρα χρειάστηκε για να εξαντληθούν τα εισιτήρια του αγώνα Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι περίμεναν στην ουρά για ένα μαγικό χαρτάκι και έτσι το sold-out ήταν αναμενόμενο.

Με τα διαρκείας να είναι πάνω από 23.000 και τους φιλοξενούμενους να έχουν ζητήσει 1000 εισιτήρια, τα εισιτήρια που βγήκαν στην αγορά ήταν λίγα για τις τεράστιες απαιτήσεις που υπήρξαν.

Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 26/11 αναμένεται κατάμεστο για άλλο ένα παιχνίδι και η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή.