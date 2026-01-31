Αγωνία για το μέλλον του στον Ολυμπιακό και πολλά ερωτηματικά προκαλεί ο αποκλεισμός του Ελ Κααμπί από την αποστολή του κρίσιμου ντέρμπι κορυφής με την ΑΕΚ, αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η απουσία του πρώτου σκόρερ των ερυθρολεύκων Αγιούμπ Ελ Κααμπί από την ερυθρόλευκη αποστολή για το παιχνίδι με την Ένωση, χωρίς ενημέρωση, προς το παρόν, για κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ειδικά σε μία περίοδο κατά την οποία εξελίσσεται η διαπραγμάτευση για την ανανέωση του συμβολαίου του στον Ολυμπιακό, προκαλεί πολλά ερωτηματικά και αγωνία στους κόλπους των οπαδών της ομάδας.

Ήδη τα social media και οι ομάδες των οπαδών του Ολυμπιακού έχουν πάρει φωτιά. Επικρατεί έντονη αναστάτωση, αφού πολλοί διερωτώνται δικαιολογημένα, πώς είναι δυνατόν ο Μιντιλίμπαρ να ξεκουράσει τον Μαροκινό στράικερ σε αυτό το ματς και όχι π.χ. στο προηγούμενο του πρωταθλήματος απέναντι στον Βόλο.

