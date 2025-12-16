Στα χνάρια του πατέρα του βαδίζει ο γιος του Μαρσέλο.

Ο Βραζιλιάνος, ένας εκ των κορυφαίων αριστερών οπισθοφυλάκων στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, βλέπει πλέον τον 16χρονο Έντσο Άλβες να συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση στη «βασίλισσα».

Ο νεαρός Μαρσέλο, ο οποίος αγωνίζεται στην επίθεση, κλήθηκε στην Καστίγια, την αναπληρωματική ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, από τον Αρμπελόα και δεν αποκλείεται να αγωνιστεί απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, στην αποψινή (21:00) αναμέτρηση των δύο ομάδων, στο πλαίσιο του Premier League International Cup.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο γιος του Μαρσέλο, Έντσο Άλβες, αγωνίστηκε στο ματς της Κ19 των «μερένχες» με αντίπαλο την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, που πραγματοποιήθηκε στον Ρέντη, για το Youth League, στο οποίο οι Μαδριλένοι νίκησαν με 2-0 σκορ.

Το εν λόγω ματς παρακολούθησε διά ζώσης και ο Μαρσέλο, ο οποίος είχε την ευκαιρία να τα πει με αρκετούς γνωστούς του στην ομάδα του Πειραιά.

Μάλιστα ο Ολυμπιακός, τιμώντας τη σύντομη αλλά ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξε με τον Μαρσέλο κατά την παραμονή του στο λιμάνι, του πρόσφερε την επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια του συλλόγου, με τον Βραζιλιάνο να την παραλαμβάνει με χαμόγελο.