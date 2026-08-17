Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου διεθνούς Ελβετού χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Λίγο μετά την teaser φωτογραφία που δημοσίευσαν οι ερυθρόλευκοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακολούθησε η επισημοποίηση της συμφωνίας με τον έμπειρο χαφ, ο Φρόιλερ ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τους Πειραιώτες για τα επόμενα δύο χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στη Serie A με τα χρώματα της Μπολόνια.

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