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Εν όψει της επικείμενης αποχώρησης του Μουζακίτη, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει την απόκτηση του Γιάννη Αποστολάκη από τον ΟΦΗ για να ενισχύσει το ελληνικό του στοιχείο. Στα υπ’ όψιν των «ερυθρόλευκων» φέρεται να βρίσκεται επίσης ο Νίκος Αθανασίου.
Με τη μεταγραφική περίοδο να βρίσκεται στο φινάλε της, η ομάδα του Πειραιά πατάει γκάζι στο μεταγραφικό παζάρι και φαίνεται πως δεν θα σταματήσει στον Πουέρτα.
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