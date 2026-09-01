Εν όψει της επικείμενης αποχώρησης του Μουζακίτη, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει την απόκτηση του Γιάννη Αποστολάκη από τον ΟΦΗ για να ενισχύσει το ελληνικό του στοιχείο. Στα υπ’ όψιν των «ερυθρόλευκων» φέρεται να βρίσκεται επίσης ο Νίκος Αθανασίου.

Με τη μεταγραφική περίοδο να βρίσκεται στο φινάλε της, η ομάδα του Πειραιά πατάει γκάζι στο μεταγραφικό παζάρι και φαίνεται πως δεν θα σταματήσει στον Πουέρτα.

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