Στην μεταγραφική λίστα τoυ Ολυμπιακού για το κέντρο της άμυνας φαίνεται να βρίσκεται ο Ολλανδός, Στέφαν Ντε Φράι σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ντε Φράι #Ολύμπια