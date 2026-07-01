Ο Πέταρ Στάνιτς αποτελεί αυτή τη στιγμή τον βασικό στόχο για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής του Ολυμπιακού.

Ο 24χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός της Λουντογκόρετς έχει κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθώς ενημερώθηκε αναλυτικά για την περίπτωσή του, άναψε το «πράσινο φως» για την απόκτησή του και πλέον όλοι στο λιμάνι επιθυμούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα να τεθεί στη διάθεση του προπονητή.

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