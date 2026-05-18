Σενάρια επιστροφής του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα στην Κόμο γράφουν τα ΜΜΕ στην Ιταλία. Περίπου ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του για τον Ολυμπιακό, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στην Πάρμα, ωστόσο θέλει να παραμείνει στην Ιταλία.

Ο μισθός του καθιστά δύσκολη τη μόνιμη παραμονή του στην Πάρμα, αλλά ο Ισπανός προπονητής της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγκας, έχει εκφραστεί θετικά για την επιστροφή του παίκτη, αφού είναι γνωστό ότι δεν ήθελε να φύγει το περασμένο καλοκαίρι.

Οι εικασίες αυξήθηκαν μετά την επίσκεψη του Στρεφέτσα στα αποδυτήρια της Κόμο για να μιλήσει με τον αθλητικό διευθυντή και τον πρόεδρο μετά από έναν πρόσφατο αγώνα.

Ο Στρεφέτσα έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2029, ενώ η Κόμο είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας στην ιταλική Serie Α.