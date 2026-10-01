Ο Νταβίντ Φουστέρ επέστρεψε στον Ολυμπιακό και ξεκίνησε τη δουλειά. Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ ο πρώην μεσοεπιθετικός των «ερυθρόλευκων» πρότεινε τον Χεσούς Βάθκεθ στη διοίκηση των Πειραιωτών.

Πρόκειται για 23χρονο Ισπανό αμυντικό της Βαλένθια, για τον οποίο στο παρελθόν είχε εισηγηθεί την προώθηση του Βάθκεθ από τη δεύτερη ομάδα της Βαλένθια στην πρώτη. Τον είχε ξεχωρίσει και τον θεωρεί ένα σύγχρονο αριστερό μπακ με εξαιρετικά χαρακτηριστικά.

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