Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Μπροστά σε μια από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες της φετινής σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει απόψε τη Μπαρτσελόνα (19:45, CosmoteSport 2) στο «Μονζουΐκ».

Με μόλις έναν βαθμό ύστερα από τις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase του Champions League, οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν πως το έργο τους στη Βαρκελώνη είναι εξαιρετικά δύσκολο, ωστόσο ταξίδεψαν με στόχο να διεκδικήσουν ένα αποτέλεσμα υπεράνθρωπης προσπάθειας.

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Μπαρτσελόνα για τρίτη φορά, με τις δύο προηγούμενες στη φάση των ομίλων του Champions League 2017-18 (3-1 νίκη των Ισπανών στη Βαρκελώνη και 0-0 στην Ελλάδα).

Αντίθετα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει το δικό του παρελθόν με τους Καταλανούς, καθώς έχει βρεθεί 25 φορές απέναντί τους με έξι διαφορετικές ομάδες (1 νίκη-3 ισοπαλίες-21 ήττες).

Αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, πλην του ανέτοιμου Ροντινέι, ενώ αντίθετα, ο Χάνσι Φλικ καλείται να διαχειριστεί την απουσία επτά σημαντικών απουσιών λόγω τραυματισμού. Εκτός πλάνων βρίσκονται οι Φεράν Τόρες, Ραφίνια, Λεβαντόφσκι, Ντάνι Όλμο, Γκάβι, Ζοάν Γκαρσία και Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν και αμφίβολος είναι ο Κρίστενσεν.

