Με προορισμό την Ολλανδία αναχώρησε το πρωί η αποστολή του Ολυμπιακού, σηματοδοτώντας την έναρξη του βασικού σταδίου της καλοκαιρινής προετοιμασίας εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πραγματοποιήσει το πρώτο μέρος της προετοιμασίας της στο Βλααρντίνγκεν, όπου θα παραμείνει για δέκα ημέρες, κάνοντας προπονήσεις στις εγκαταστάσεις του CWO. Στη συνέχεια οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν για τρεις ημέρες στην Ελλάδα, πριν ταξιδέψουν εκ νέου στην Ολλανδία στις 16 Ιουλίου για ακόμη ένα δεκαήμερο προπονήσεων.

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