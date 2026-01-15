Ο Κάουα Πράτες της Κρουζέιρο επέστρεψε στα… μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στους ενδιαφερόμενους για τον 17χρονο αριστερό μπακ της Κρουζέιρο, ο οποίος είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της «σελεσάο» και αποτελεί πρότζεκτ στη χώρα του για τη συγκεκριμένη θέση.

Πάντως, προβάδισμα στην υπόθεση φαίνεται να έχει η Ντόρτμουντ, που έχει ήδη κάνει κρούση στην Κρουζέιρο, ωστόσο η πρόταση απορρίφθηκε ως χαμηλή.

Νάπολι, Γιουβέντους, Πόρτο και Μπενφίκα έχουν τον Πράτες στη λίστα τους, ενώ η χρηματιστηριακή αξία του είναι στα 6 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το «Transfermarkt».

Με την πρώτη ομάδα, ο Πράτες μετρά συνολικά 14 ασίστ και 1 γκολ.