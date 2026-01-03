Στο ραντάρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται ο Χρήστος Μουζακίτης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports.

Ο δημοσιογράφος Λίαλ Τόμας αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στα social media ότι οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας έχουν παρακολουθήσει το νεαρό μέσο του Ολυμπιακού, και τον έχουν συμπεριλάβει στη μεταγραφική τους λίστα.

Όπως σημειώνεται, η Γιουνάιτεντ έχει ως βασικό στόχο για τη μεσαία γραμμή τον Μπαλεμπά της Μπράιτον, ωστόσο εξετάζει και εναλλακτικές επιλογές εν όψει της επόμενης μεταγραφικής περιόδου. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από τον Μουζακίτη, στη λίστα των «κόκκινων διαβόλων» βρίσκεται και ο Μπουαντί της Λιλ.