Ο Έντι Σαλσίδο εξελίσσεται σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της μεταγραφικής αγοράς, με τον Ολυμπιακό να συγκαταλέγεται μεταξύ των ομάδων που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι, οι Πειραιώτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον 24χρονο επιθετικό, ο οποίος φέτος πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα του ΟΦΗ και ετοιμάζεται να μείνει ελεύθερος με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του στο τέλος του μήνα.

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