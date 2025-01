Ο 23χρονος Γεωργιανός εξτρέμ της βοσνιακής Σαράγεβο, Γκιόργκι Γκουλιασβίλι, φέρεται να βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού, σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «transferfeed», οι Πειραιώτες έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του νεαρού Γεωργιανού μεσοεπιθετικού, που πραγματοποιεί τρομερή σεζόν στο πρωτάθλημα Βοσνίας με την φανέλα της Σαράγεβο.

Ο Γκουλιασβίλι σε 17 εμφανίσεις με την βοσνιακή ομάδα, μετράει 12 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 4 ασίστ, αποτελώντας το σημείο αναφοράς στην μεσοεπιθετική γραμμή της Σαράγεβο.

Ο 23χρονος εξτρέμ, έχει κληθεί δύο φορές στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, χωρίς ωστόσο ακόμη να έχει καταγράψει κάποια συμμετοχή.

