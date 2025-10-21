Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Στη Βαρκελώνη για να στηρίξει τον Ολυμπιακό στον δύσκολο αποψινό του αγώνα (19:45, Cosmote Sport 2) κόντρα στην Μπαρτσελόνα βρίσκεται ο Βιθέντε Ιμπόρα.

Ο πρώην μέσος των Πειραιωτών θα δώσει το «παρών» στο «Μονζουίκ», ελπίζοντας ότι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κάνει την υπέρβαση απέναντι στους Καταλανούς.

Σε μήνυμά του στα social media των «ερυθρολεύκων» ο Ιμπόρα επισήμανε: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος και πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ανάμεσα στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Με φίλους και πρώην συμπαίκτες για να δώσουμε δύναμη ώστε ο Ολυμπιακός να κερδίσει το παιχνίδι».