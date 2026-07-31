Το ένα όνομα μετά το άλλο, από τη μία πλευρά της Ευρώπης στην άλλη και όλα ταυτόχρονα… Όσο ο Ολυμπιακός δεν κλείνει τις μεταγραφικές του υποθέσεις διαρκώς προκύπτουν νέα μεταγραφικά σενάρια. Το τελευταίο θέλει τους «ερυθρόλευκους» να έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Ελιές Σχίρι.

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα του ελβετικού Μέσου «4-4-2.ch», , το οποίο κάνει λόγω για επαφές του Ολυμπιακού με τον 31χρονο Τυνήσιο μέσο της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

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