Στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη βρέθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά το νέο «χαστούκι» που δέχτηκε ο Ολυμπιακός, επιβεβαιώνοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην ομάδα…
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη βρέθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, λίγες ώρες μετά το νέο «χαστούκι» που δέχτηκε ο Ολυμπιακός, επιβεβαιώνοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην ομάδα…
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.