Ένα από τα ονόματα που έχει πέσει στο τραπέζι του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής είναι αυτό του 22χρονου στόπερ της Σάντεφιορντ, Ζινεντίν Σμάιλοβιτς.

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