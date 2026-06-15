Ένα από τα ονόματα που έχει πέσει στο τραπέζι του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής είναι αυτό του 22χρονου στόπερ της Σάντεφιορντ, Ζινεντίν Σμάιλοβιτς.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Ένα από τα ονόματα που έχει πέσει στο τραπέζι του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής είναι αυτό του 22χρονου στόπερ της Σάντεφιορντ, Ζινεντίν Σμάιλοβιτς.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.