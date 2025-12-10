Για έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού προς το πρόσωπο του Σενεγαλέζου διεθνή κεντρικού αμυντικού Αμπντού Ντιαλό κάνει λόγο δημοσίευμα της γαλλικής ιστοσελίδας «footmercato», με την ένδειξη «αποκλειστικό».

Παίζοντας από φέτος το καλοκαίρι για την Αλ-Ντουχαΐλ ύστερα από δύο χρόνια που πέρασε στην Αλ-Αραμπί, ο 29χρονος Αφρικανός είναι πιθανό να μην παραμείνει ακόμα για πολύ στο Κατάρ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «ο πρώην παίκτης της Μονακό, της Παρί Σεν Ζερμέν και της Ντόρτμουντ αποτελεί αντικείμενο συγκεκριμένης προσέγγισης από τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα ήθελε να προχωρήσει σε συμφωνία ήδη από τον Ιανουάριο».

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, ο πρωταθλητής Ελλάδας δεν είναι μόνος στην υπόθεση, καθώς τις τελευταίες ημέρες για την περίπτωση του Ντιαλό ρωτάει και η Νις.

Αρχηγός των «Λιονταριών της Τεράνγκα» και βασικός στην Εθνική κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο διεθνής Σενεγαλέζος (34 συμμετοχές, 2 γκολ) βλέπει απολύτως θετικά μια πιθανή μεταγραφή.

Συν τοις άλλοις, η επιστροφή του στο ποδόσφαιρο της Γηραιάς Ηπείρου θα ήταν μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του και να εξασφαλίσει οριστικά μια θέση στην Εθνική ομάδα εν ψει του Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής.