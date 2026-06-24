Ο Ολυμπιακός αναζητεί κεντρικό χαφ και στη λίστα είναι ο Σοφιάν Άμραμπατ! Ο αδερφός του Νορντίν Άμραμπατ, που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, είναι πρώτος στη λίστα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να εξαντλήσουν τις πιθανότητες που έχουν για να τον αποκτήσουν.

Ο 30χρονος Μαροκινός είναι 75 φορές διεθνής και αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αγωνίζεται στη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο αναμένεται να αποχωρήσει.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στην Μπέτις και αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στο Europa League. Στο συγκεκριμένο ματς οι Ισπανοί επικράτησαν 4-0 με τον Άμραμπατ να σκοράρει με μακρινό σουτ.

Ο πρώην παίκτης των Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, Φιορεντίνα, Κλαμπ Μπριζ και Φέγενορντ, είχε ακουστεί και στο παρελθόν για τον Ολυμπιακό.