Το μέλλον του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ παραμένει ανοιχτό, με τη Λιόν να επιθυμεί την παραμονή του, αλλά υπό διαφορετικές οικονομικές προϋποθέσεις από εκείνες που προβλέπονταν αρχικά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Ο Ουκρανός επιθετικός κατάφερε στο δεύτερο μισό της σεζόν να παρουσιάσει θετικό πρόσωπο στη Γαλλία, σημειώνοντας πέντε γκολ σε 14 συμμετοχές και έτσι να κερδίσει πόντους στο εσωτερικό της ομάδας. Παρά την ικανοποίηση για την αγωνιστική του εικόνα, η υπόθεση της παραμονής του δεν εξελίσσεται τόσο εύκολα όσο φαινόταν πριν από μερικές εβδομάδες.

