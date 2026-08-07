Την προσθήκη του Δημήτρη Ρέτσου για τη Β΄ ομάδα του συλλόγου ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Πρόκειται για τον αδερφό του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος αγωνίζεται επίσης ως αμυντικός και είχε κάνει τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Ακαδημία των Πειραιωτών, φτάνοντας μέχρι και την Κ23.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Asteras B’ AKTOR

Η ανακοίνωση για τον Δημήτρη Ρέτσο:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Ρέτσου.

Ο Έλληνας αμυντικός γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου 2004 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, με την οποία έφτασε μέχρι και την Κ23, πριν αποχωρήσει για την Πολωνία για λογαριασμό της Jagiellonia Bialystok, το καλοκαίρι του 2024.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Asteras B’ AKTOR.

Δημήτρη, καλώς επέστρεψες στον Ολυμπιακό».