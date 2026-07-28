Η υπόθεση της ενδεχόμενης μεταγραφής του Γκουστάβο Σα μπαίνει σε τροχιά οριστικής λύσης, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί μια πλέον γνώριμη συνταγή για την ενίσχυσή του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν πορτογαλικά ΜΜΕ, ο 21χρονος αρχηγός της Φαμαλικάο, ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα στην πορτογαλική αγορά αυτή τη στιγμή, δεν θα μεταγραφεί απευθείας στον Πειραιά, αλλά θα περάσει πρώτα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον αγγλικό Σύλλογο να καταβάλλει στη Φαμαλικάο κάτι κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, και στη συνέχεια να τον παραχωρεί δανεικό στους «ερυθρόλευκους».

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