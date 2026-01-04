Ο Κωσταντής Τζολάκης επιβεβαιώνει με πράξεις ότι ανήκει στην ελίτ των τερματοφυλάκων, κατακτώντας θέση στη λίστα με τους κορυφαίους του 2025. Ο Έλληνας γκολκίπερ πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αποτελώντας βασικό στήριγμα της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σε 45 συμμετοχές, ο Τζολάκης κράτησε ανέπαφη την εστία του σε 22 παιχνίδια, επίδοση που αποτυπώνει τη σταθερότητα, την ωριμότητα και την αγωνιστική του εξέλιξη. Με καθοριστικές επεμβάσεις και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αξιόπιστους παίκτες του «ερυθρόλευκου» ρόστερ.

Η παρουσία του ήταν κομβική και στον τελικό του Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διατήρηση του μηδέν και στη συνολική επιτυχία της ομάδας του.