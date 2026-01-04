O Ολυμπιακός με τη νίκη του 3-0 επί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο στην πλούσια ποδοσφαιρική του ιστορία. Μόνο που αυτός του Super Cup είναι θαμπός, ξεθωριασμένος. Τζούφιος. Αφορά μια αποτυχημένη διοργάνωση που επέστρεψε μετά από 18 χρόνια και καλό θα είναι να μείνει ξανά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας για τον απλούστατο λόγο πως δεν έχει καμία αίγλη. Σε λίγο κάποιοι φωστήρες θα ξεθάψουν και το Λιγκ Καπ, προκειμένου να βρεθεί ακόμη ένα… τρόπαιο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr