Ο Ολυμπιακός Β’ συνέχισε την αήττητη πορεία του στον Β’ όμιλο της Super League 2 και με τη δεύτερη διαδοχική νίκη του έπιασε τον Πανιώνιο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 1-0 των Χανίων, κρατώντας τους φιλοξενούμενους Κρήτες χωρίς νίκη.

Μοναδικός σκόρερ από την ομάδα του Ρομέν Πιτό, που μετράει στις 3 πρώτες αγωνιστικές 2 νίκες και 1 ισοπαλία, ο Ντιμπί Κεϊτά στο 45+1΄ με κεφαλιά.

Η 3η αγωνιστική του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος – Παναργειακός 3-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Athens Kallithea FC – Ελλάς Σύρου 1-0

Ολυμπιακός Β’ – Χανιά 1-0

Καλαμάτα ΠΣ – Ηλιούπολη 17:00

Αιγάλεω ΑΟ – ΓΣ Μαρκό 17:00

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

1. Πανιώνιος 7

2. Ολυμπιακός Β’ 7

3. Καλαμάτα ΠΣ 6 – 2 αγώνες

4. Athens Kallithea FC 6

5. ΓΣ Μαρκό 3 – 2 αγώνες

6. Παναργειακός 2

7. Χανιά 1

8. Ελλάς Σύρου 1

9. Αιγάλεω 1 – 2 αγώνες

10. Ηλιούπολη 1 – 2 αγώνες