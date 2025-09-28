Ο Ολυμπιακός Β’ συνέχισε την αήττητη πορεία του στον Β’ όμιλο της Super League 2 και με τη δεύτερη διαδοχική νίκη του έπιασε τον Πανιώνιο στην κορυφή της βαθμολογίας.
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 1-0 των Χανίων, κρατώντας τους φιλοξενούμενους Κρήτες χωρίς νίκη.
Μοναδικός σκόρερ από την ομάδα του Ρομέν Πιτό, που μετράει στις 3 πρώτες αγωνιστικές 2 νίκες και 1 ισοπαλία, ο Ντιμπί Κεϊτά στο 45+1΄ με κεφαλιά.
Η 3η αγωνιστική του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Πανιώνιος – Παναργειακός 3-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
Athens Kallithea FC – Ελλάς Σύρου 1-0
Ολυμπιακός Β’ – Χανιά 1-0
Καλαμάτα ΠΣ – Ηλιούπολη 17:00
Αιγάλεω ΑΟ – ΓΣ Μαρκό 17:00
Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
1. Πανιώνιος 7
2. Ολυμπιακός Β’ 7
3. Καλαμάτα ΠΣ 6 – 2 αγώνες
4. Athens Kallithea FC 6
5. ΓΣ Μαρκό 3 – 2 αγώνες
6. Παναργειακός 2
7. Χανιά 1
8. Ελλάς Σύρου 1
9. Αιγάλεω 1 – 2 αγώνες
10. Ηλιούπολη 1 – 2 αγώνες