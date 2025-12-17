Νίκη μετά από δύο μήνες πανηγύρισε ο Ολυμπιακός Β΄, που επικράτησε στα Ψαχνά 3-0 του Αιγάλεω, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2.

Χάρη σε τέρματα των Λιατσικούρα (32΄) και Ζουγλή (63΄, 68΄), οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τους τρεις βαθμούς και πλησίασαν σε απόσταση… αναπνοής στην πέμπτη θέση, που οδηγεί στα πλέι-οφ.

Ο Ολυμπιακός Β’ μετρούσε ένα αρνητικό σερί επτά αγώνων, με απολογισμό μόλις δύο ισοπαλίες και πέντε ήττες.

Στον αντίποδα, το «Σίτι» έμεινε στην έβδομη θέση και πολύ δύσκολα πλέον θα αποφύγει τα πλέι-άουτ.

Η 9η αγωνιστική του Β’ Ομίλου της Super League 2:

Χανιά – Πανιώνιος 0-2

Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου 2-0

Παναργειακός – Μαρκό 0-1

Ηλιούπολη – Athens Kallithea FC 0-1

Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ 0-3

Βαθμολογία (Σε 14 αγώνες)

1. Καλαμάτα 38

2. Πανιώνιος 36

3. ΓΣ Μαρκό 25

4. Athens Kallithea 21

5. Ελλάς Σύρου 19

6. Ολυμπιακός Β’ 18

7. Αιγάλεω 14

8. Χανιά 12

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4