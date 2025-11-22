Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, με την οποία «άνοιξε η αυλαία» της 11ης αγωνιστικής στον Β΄ όμιλο της Super League 2, καθώς Ολυμπιακός Β΄ και Ελλάς Σύρου αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2. Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι είχαν και δοκάρι στο 15΄ με τον Γιάκο, προηγήθηκαν δύο φορές στο σκορ με τους Βερνάρδο (8΄) και Σταματούλα (52΄), ενώ οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι επέστρεψαν σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά από δύο εβδομάδες … απραξίας, λόγω των πολλών διεθνών που διαθέτουν στις τάξεις τους, «απάντησαν» δις με τον Πνευμονίδη (31΄, 53΄).

Στο άλλο ματς, η Καλαμάτα συνέχισε την ανοδική της πορεία στη Super League 2, επικρατώντας των Χανίων με 1-0 στην Παραλία και αυξάνοντας τη διαφορά της στο +8 από τον Πανιώνιο, που έχει δύο ματς λιγότερα. Το γρήγορο γκολ του Καλουτσικίδη στο 4’, από ασίστ του Κωτσόπουλου, έδωσε στους γηπεδούχους τον πλήρη έλεγχο, με τη Μαύρη Θύελλα να χάνει πολλές ευκαιρίες για δεύτερο τέρμα, αλλά να πέφτει συνεχώς πάνω στον εξαιρετικό Στογιάνοβιτς, ενώ διαμαρτυρήθηκε και για πέναλτι στο πρώτο μέρος. Τα Χανιά δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά, με το 1-0 να μένει δίκαια μέχρι το φινάλε.

Η 11η αγωνιστική του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Ολυμπιακός Β΄ – Ελλάς Σύρου 2-2

Καλαμάτα ΠΣ – Χανιά 1-0

Athens Kallithea FC – Πανιώνιος 23/11

Ηλιούπολη – ΓΣ Μαρκό 23/11

Αιγάλεω ΑΟ – Παναργειακός 23/11

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες):

1. Καλαμάτα ΠΣ 29 -11αγ.

2. Πανιώνιος 21 -9αγ.

3. Athens Kallithea FC 17

4. ΓΣ Μαρκό 16

5. Ολυμπιακός Β΄ 14 -9αγ.

6. Ελλάς Σύρου 13 -11αγ.

7. Αιγάλεω 10 -9αγ.

8. Ηλιούπολη 7

9. Χανιά 6 -11αγ.

10. Παναργειακός 3