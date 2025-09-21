Χάρη σε ένα αυτογκόλ του Σταματούλα στο 24ο λεπτό, ο Ολυμπιακός Β΄ νίκησε την Κυριακήστην Ηλιούπολη με 1-0 την -τυπικά γηπεδούχο- Ελλάς Σύρου, σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2.

Οι «ερυθρόλευκοι» νωρίτερα είχαν χάσει και πέναλτι με τον Λιατσικούρα, το οποίο απέκρουσε ο τερματοφύλακας Γκίνης.

Στο Άργος, Παναργειακός και Αιγάλεω έμειναν στο ισόπαλο 1-1, σκοράροντας μέσα σε ένα δίλεπτο στο πρώτο μέρος (Χατζηδημητρίου για τους γηπεδούχους και Ξενιτίδης για το «Σίτι», που έχασε στο β΄ ημίχρονο πέναλτι με τον Βάρκα).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου:

Μαρκό – Ηλιούπολη 1-0

Χανιά – Καλαμάτα 1-2

Πανιώνιος – Athens Kallithea 1-0

Παναργειακός – Αιγάλεω 1-1

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β΄ 0-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

1. Καλαμάτα 6

2. Πανιώνιος 4

3. Ολυμπιακός Β’ 4

4. Athens Kallithea FC 3

5. Μαρκό 3

6. Παναργειακός 2

7. Χανιά 1

8. Ελλάς Σύρου 1

9. Ηλιούπολη 1

10. Αιγάλεω 1

Έκανε άνετα το «2 στα 2» η Νίκη Βόλου

Εντυπωσιακή η Νίκη Βόλου, επιβλήθηκε 4-0 του Καμπανιακού και πέτυχε το «2 στα 2», στο ξεκίνημα του Α΄ ομίλου της Super League 2. Με δύο γκολ του Πέττα και από ένα των Σαποβάλοφ και Γιακουμάκη, οι Βολιώτες διπλασίασαν τις νίκες τους και βρίσκονται στην κορυφή, μαζί με την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Στο άλλο σημερινό ματς, ο Αστέρας Τρίπολης Β΄ επικράτησε 2-1 του Νέστου Χρυσούπολης, με σκόρερ και των δύο τερμάτων τον Γραμμένο (μείωσε για τους νεοφώτιστους ο Σαπουντζής).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου:

ΠΑΟΚ Β΄–Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Καβάλα–ΠΟΤ Ηρακλής 1-2

Μακεδονικός–ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Νίκη Βόλου–Καμπανιακός 4-0

Αστέρας Τρίπολης Β΄–Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

1. Νίκη Βόλου 6

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 6

3. ΠΟΤ Ηρακλής 4

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 4

5. Νέστος Χρυσούπολης 3

6. Μακεδονικός 3

7. Καμπανιακός 3

8. Καβάλα 0

9. ΠΑΟΚ Β’ 0

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0