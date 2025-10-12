Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο «Γρηγόρης Λαμπράκης», ο Ολυμπιακός Β’ επικράτησε με 3-2 της Athens Kallithea FC, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2. Ο Πανιώνιος δε δυσκολεύτηκε κόντρα στην Ηλιούπολη (2-0) και πλησίασε στην κορυφή ενώ στο «μηδέν» έμειναν Παναργειακός και Χανιά.

Στη Νέα Σμύρνη, η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη δεν άφησε περιθώρια στους φιλοξενούμενους. Με πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Μωραΐτη που σκόραρε δύο φορές – στο 13’ με κοντινή κεφαλιά μετά από σέντρα του Σιλβέστερ φαν ντερ Βάτερ και στο 18’ με δυνατό δεξί σουτ μετά από ωραία ατομική ενέργεια – ο Πανιώνιος προηγήθηκε γρήγορα 2-0. Σκορ που δεν άλλαξε ως το τέλος παρά τις προσπάθειες των δυο ομάδων, με τον Πανιώνιο να πηγαίνει στο -2 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα και την Ηλιούπολη να παραμένει καθηλωμένη στην τελευταία θέση.

Στο «Ελ Πάσο», δύο πρώην παίκτες της Λαμίας… έγραψαν την ιστορία του πρώτου ημιχρόνου στο παιχνίδι της Athens Kallithea FC με τον Ολυμπιακό Β’. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με τον Μπιλάλ Μαζάρ στο 32’, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με το υπέροχο φάουλ του Ανδρέα Βασιλόγιαννη – που ξεκίνησε την καριέρα τους στις ακαδημίες των Πειραιωτών – επτά λεπτά αργότερα.

Στο δεύτερο μέρος το λόγο πήραν… οι γερόλυκοι. Από την άσπρη βούλα ο Χαβιέ Ματίγια έκανε το 2-1 στο 66’, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ισοφάρισε ο Ματιέ Βαλμπουενά τέσσερα λεπτά μετά. Ο 41χρονος Γάλλος πρώην διεθνής μεσοεπιθετικός, με χτύπημα φάουλ στο 77ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 2-3, δίνοντας μία σπουδαία νίκη στον Ολυμπιακό Β’ με την οποία έκανε την… προσπέραση επί της ομάδας του Κώστα Μπράτσου.

Στο Άργος, η αποβολή του Μανώλη Τζανακάκη στο 24ο λεπτό, με δεύτερη κίτρινη κάρτα, έβαλε από νωρίς σε δεινή θέση τα Χανιά. Ωστόσο, η ομάδα του υπηρεσιακού τεχνικού Σταύρου Λαμπράκη άντεξε και πήρε τη «λευκή» ισοπαλία από τον Παναργειακό. Αμφότερες, πάντως, έμειναν χωρίς «τρίποντο» για μια ακόμη αγωνιστική.

Η 5η αγωνιστική του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Καλαμάτα ΠΣ – Αιγάλεω ΑΟ 1-1

ΓΣ Μαρκό – Ελλάς Σύρου 1-1

Athens Kallithea FC – Ολυμπιακός Β’ 2-3

Πανιώνιος – Ηλιούπολη 2-0

Παναργειακός – Χανιά 0-0

Βαθμολογία (5 Αγώνες)

1. Καλαμάτα ΠΣ 13

2. Πανιώνιος 11

3. Ολυμπιακός Β’ 10

4. Athens Kallithea FC 9

5. ΓΣ Μαρκό 8

6. Ελλάς Σύρου 5

7. Αιγάλεω 5

8. Παναργειακός 3

9. Χανιά 2

10. Ηλιούπολη 1