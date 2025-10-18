Χάρη σε γκολ του Μπιλάλ στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ολυμπιακός Β΄ νίκησε εντός έδρας, το Σάββατο, με 2-1 σκορ τον Παναργειακό, για την 6η αγωνιστική της Super League 2, ανεβαίνοντας προσωρινά στην κορυφή του Β΄ ομίλου, όπου πλέον ισοβαθμεί με την Καλαμάτα (που παίζει αύριο).

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν αρχικά πίσω στο σκορ από γκολ του Ντιαλό στο 14΄, αλλά ο Λιατσικούρας ισοφάρισε δέκα λεπτά αργότερα, με τον Μπιλάλ να κάνει την ολική ανατροπή για τους «ερυθρόλευκους» στα … χασομέρια του ματς.

Ιστορική νίκη για την Ελλάς Σύρου

Από εκεί και πέρα, την παρθενική εκτός έδρας νίκη της στις επαγγελματικές κατηγορίες πανηγύρισε σήμερα η Ελλάς Σύρου, επικρατώντας 2-1 της ουραγού Ηλιούπολης, με σκόρερ τους Βερνάρδο (13΄) και Γαρουφαλιά (79΄).

Οι γηπεδούχοι είχαν ισοφαρίσει ενδιάμεσα (72΄) με τον Κρέτσι. Τέλος, η επίσης νεοφώτιστη Μαρκό απέσπασε ισοπαλία 1-1 στα Χανιά, παρότι έπαιζε με δέκα από το 35΄, λόγω αποβολής του Ντέντλερ.

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου (που βρισκόταν στην εξέδρα λόγω τιμωρίας) προηγήθηκε μάλιστα στο 55΄ με πέναλτι του Μιούλερ, για να ισοφαρίσει στο 74΄ ο Κωστανάσιος για την κρητική ομάδα, που νωρίτερα (21΄) είχε χάσει πέναλτι με τον Ιωαννίδη.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου:

Χανιά–ΓΣ Μαρκό 1-1

Ηλιούπολη–Ελλάς Σύρου 1-2

Ολυμπιακός Β΄–Παναργειακός 2-1

Αιγάλεω–Πανιώνιος 19/10

Athens Kallithea–Καλαμάτα 19/10

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 6 αγώνες)

1. Καλαμάτα ΠΣ 13 -5αγ.

2. Ολυμπιακός Β’ 13

3. Πανιώνιος 11 -5αγ.

4. Athens Kallithea 9 -5αγ.

5. ΓΣ Μαρκό 9

6. Ελλάς Σύρου 8

7. Αιγάλεω 5 -5αγ.

8. Χανιά 3

9. Παναργειακός 3

10. Ηλιούπολη 1

Χρ. Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ