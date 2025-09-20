Το μεγαλύτερο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (21/9, 21:00, Cosmote Sport 1) στη Λεωφόρο, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Περιμένοντας την έλευση του αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια, ο οποίος απομακρύνθηκε μετά την ήττα με 3-2 από την Κηφισιά, κι ενώ έχει προσληφθεί ο Χρήστος Κόντης ως υπηρεσιακός τεχνικός, το «τριφύλλι» κοντράρεται με τον αιώνιο αντίπαλό του, θέλοντας πάση θυσία το τρίποντο, τόσο για να βελτιώσει τη ψυχολογία του αλλά και να μην απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από την κορυφή.

Οι «πράσινοι» κέρδισαν μεσοβδόμαδα με 1-0 την Athens Kallithea FC για το Κύπελλο, αλλά μόνο μια νίκη σε ντέρμπι «αιωνίων» θα επαναφέρει την ηρεμία στον σύλλογο, που μετά ματς με τους Πειραιώτες θα στρέψει την προσοχή του στο εκτός έδρας ματς με τη Γιουνγκ Μπόις, για την πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League (Πέμπτη 25/9, 22:00).

Από ευρωπαϊκή υποχρέωση προέρχονται οι «ερυθρόλευκοι» που έμειναν στο 0-0 με την Πάφο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, παίζοντας με παίκτη παραπάνω από το 25’.

Τα είχαν καταφέρει σε αντίστοιχες συνθήκες οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ κόντρα στον Πανσερραϊκό την προηγούμενη αγωνιστική, ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο και απέναντι στους Κύπριους, με την ομάδα του Πειραιά να χάνει σπουδαία ευκαιρία να ξεκινήσει με «τρίποντο».

Εκτός ο Πελίστρι – Πήρε 23 παίκτες στην αποστολή ο Κόντης

Χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του ενόψει της εν Ελλάδι μητέρας των μαχών.

Με εξαίρεση τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος ακολούθησε και πάλι ατομικό πρόγραμμα, λόγω των μυϊκών ενοχλήσεων στη γάμπα, και θα κάνει προσπάθεια να είναι έτοιμος στο ματς της Πέμπτης (25/9) με τη Γιούνγκ Μπόις στη Βέρνη, ο Χρήστος Κόντης δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα απουσιών.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου στο «Γ. Καλαφάτης» περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πελίστρι.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα που απαρτίζουν την αποστολή για τον αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος.

Εκτός της 23μελούς αποστολής έμειναν πλην του «λαβωμένου» Πελίστρι και οι Πάντοβιτς και Μπρέγκου.

Χωρίς Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και Μαρτίνς οι Πειραιώτες στη Λεωφόρο

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν το απόγευμα του Σαββάτου (20/9), την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει τους εκλεκτούς του για το ματς στη Λεωφόρο.

Από την αποστολή των ερυθρόλευκων απουσιάζουν τα ονόματα των Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και Μαρτίνς, καθώς δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για ένα ματς τόσο υψηλής έντασης, λόγω των τραυματισμών που αντιμετώπισαν το προηγούμενο διάστημα.

Αντίθετα, στην αποστολή του Ολυμπιακού επιστρέφει ο Τζολάκης, ο οποίος ήταν τιμωρημένος στο παιχνίδι του Champions League κόντρα στην Πάφο.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Ελ Καμπί, Ταρέμι.

Ο Αϊτεκίν διαιτητής του ντέρμπι

Τον αγώνα στη Λεωφόρο θα διευθύνει ο Γερμανός Ντενίζ Αϊτεκίν, ο οποίος πέρυσι σφύριξε στα playoffs το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (4-2).

Ο 47χρονος ρέφερι, τουρκικής καταγωγής, με σπουδαία καριέρα στα γερμανικά και ευρωπαϊκά γήπεδα έχει αποφασίσει πως η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία στην καριέρα του, αφού το καλοκαίρι πρόκειται να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Βοηθοί του Γερμανού θα είναι οι συμπατριώτες του Λάσε Λουτσιάνο Κοσλόφσκι και Μαρκ Μπορς, 4ος ορίστηκε ο Ευαγγέλου και στο VAR θα βρίσκεται το δίδυμο Μάρτιν Γκούντερ Αλεξάντερ Περλ και Κουμπαράκης.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Στον πρώτο χρονικά αγώνα της ημέρας (21/9, 17:30, Cosmote Sport 1) η ΑΕΚ θα δοκιμαστεί στο AEL FC Arena απέναντι στην ΑΕΛ.

Ο «δικέφαλος» εμφανίζει πολύ σταθερή και συμπαγή εικόνα υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς και θα προσπαθήσει να κάνει το «4 στα 4» στο πρωτάθλημα, προκειμένου να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η «Ένωση» μεσοβδόμαδα έπαιξε όσο… χρειάστηκε για να νικήσει 1-0 το Αιγάλεω στον κακό αγωνιστικό χώρο του «Σταύρος Ματροθαλασσίτης», ενώ από τη μεριά τους οι «βυσσινί» προέρχονται από δυο συνεχόμενες εκτός έδρας ισοπαλίες, αμφότερες με σκορ 2-2 (στην Τρίπολη με τον Αστέρα, όταν και επέστρεψε από το 2-0 του ημιχρόνου, και για το Κύπελλο κόντρα στη Μαρκό).

Τέλος, μισή ώρα αργότερα (21/9, 18:00, Novasports Prime) ο Λεβαδειακός, με κεκτημένη ταχύτητα από τη σπουδαία νίκη του με 4-1 σκορ επί του ΠΑΟΚ για το Κύπελλο, θα αναμετρηθεί με τον ΟΦΗ στο «Λάμπρος Κατσώνης», σε ένα ματς με μεγάλο ενδιαφέρον.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕ Κηφισιά – Άρης 0-1

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1

ΝΠΣ – Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – ΟΦΗ Novasports Prime

21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Cosmote Sport 1