Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας (ΚΕΔ) της ΕΠΟ όρισε σήμερα τον Γερμανό διεθνή διαιτητή, Γενς Τομπίας Στίλερ, για να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι στο «Καραϊσκάκη», μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο 44χρονος διεθνής διαιτητής θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Λάσε Κοσλόφσκι και Μαρκ Μπορχ, 4ος ορίστηκε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, και στο VAR θα είναι ο Γερμανός, Τομπίας Ρέιχελ, με βοηθό τον Άγγελο Ευαγγέλου.

Από εκεί και πέρα στο στο Παναθηναϊκός-Αστέρας ορίστηκε ο Τζήλος, στο ΠΑΟΚ-Βόλος ο Βεργέτης και στο Λεβαδειακός-Άρης ο Τσακαλίδης.

Αναλυτικά οι ορισμοί της ΚΕΔ:

ΣΑΒΒΑΤΟ

17:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί : Μηνούδης, Μπαλιάκας

4ος : Τασιόπουλος

VAR : Πουλικίδης, Πολυχρόνης.

19:30 Πανσερραϊκός-Λάρισα

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Βοηθοί : Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης

4ος : Κόκκινος

VAR : Κουμπαράκης, Κουκουλάς.

20:00 ΟΦΗ-Ατρόμητος

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί : Στεφανής, Κωνσταντίνου

4ος : Ανδρικόπουλος

VAR : Ματσούκας, Παπαδόπουλος.

ΚΥΡΙΑΚΗ

17:00 Λεβαδειακός-Άρης

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί : Νικολακάκης, Κόλλιας

4ος : Κατοίκος

VAR : Πολυχρόνης, Κουμπαράκης.

17:30 Παναθηναϊκός-Αστέρας

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί : Οικονόμου, Βαλιώτης

4ος : Μόσχου

VAR : Παπαδόπουλος, Πουλικίδης.

19:30 ΠΑΟΚ-Βόλος

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί : Φωτόπουλος, Στάικος

4ος : Κουκουλάς

VAR : Παπαπέτρου, Κατσικογιάννης.

21:00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ

Διαιτητής: Στίλερ

Βοηθοί : Κοσλόφσκι, Μπορχ

4ος : Τσιμεντερίδης

VAR : Ρέιχελ, Ευαγγέλου.