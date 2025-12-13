Το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 20:00 (Νοvasports Prime) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ξεχωρίζει από τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Λίγες ημέρες μετά την πρώτη νίκη της στη League Phase του UEFA Champions League με 1-0 επί της Καϊράτ στην Αστάνα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσει το συγκρότημα του Μανόλο Χιμένεθ, που ηττήθηκε με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, μένοντας με μόνο νίκη στις εννέα τελευταίες αγωνιστικές (1-4-4).

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν… πιάσει φόρμα, όπως αποδεικνύουν και οι εννέα συνεχόμενες νίκες εντός συνόρων σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Από εκεί και πέρα, εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, οι οποίοι προέρχονται, επίσης, από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Οι «κιτρινόμαυροι», μετά το θριαμβευτικό πέρασμά τους από τη Σαμψούντα (1-2 με ανατροπή) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, στις 17:30 (Cosmote Sport 1) θα αναμετρηθούν στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, ο οποίος με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του παρουσιάζεται πολύ ανεβασμένος (3-2-2, με τις δυο ήττες από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αμφότερες με 1-0).

Μισή ώρα αργότερα (18:00 – Νovasports 2) οι «ασπρόμαυροι», μετά το δραματικό 3-3 στη Βουλγαρία κόντρα στη Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, θα δοκιμαστούν στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο που μετράει πέντε σερί ήττες και κινδυνεύει πιο πολύ από ποτέ.

Η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει με το ματς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Βόλο, που θα αρχίσει στις 21:00 (Cosmote Sport 1) στη Λεωφόρο.

Οι Θεσσαλοί είχαν επιβληθεί της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στον πρώτο γύρο και θέλουν να εκμεταλλευτούν και την κούραση που θα κουβαλούν οι «πράσινοι» μετά το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League.

Η «λευκή» ισοπαλία με τους Τσέχους είχε… γεύση ήττας αφού οι «πράσινοι» έπαιζαν με παίκτη παραπάνω από το 35’, ενώ αυτό ήταν το δεύτερο σερί «Χ» μετά το 2-2 με την ΑΕΛ, στην περασμένη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Λεβαδειακός – ΑΕΛ 3-0

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Novasports 2

20:00 Άρης – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ Cosmote Sport 1

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 30-7 34

2. ΠΑΟΚ 29-10 32

3. ΑΕΚ 19-10 31

4. Λεβαδειακός 34-17 25

—————————————

5. Βόλος 16-16 22

6. Παναθηναϊκός 19-14 19

7. Κηφισιά 21-22 17

8. Άρης 12-16 16

—————————————

9. Παναιτωλικός 14-18 15

10. Αστέρας Aktor 15-18 13

11. ΟΦΗ 14-25 12

12. Ατρόμητος Αθ. 12-20 9

13. ΑΕΛ Novibet 13-27 8

14. Πανσερραϊκός 7-35 5

* Λεβαδειακός, Κηφισιά, Αστέρας Aktor, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ Novibet έχουν 14 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός έχει 12 ματς και οι υπόλοιπες ομάδες 13.