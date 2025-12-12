Το γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί κόντρα στον ΟΦΗ με ανάποδο ψαλίδι αναδείχθηκε ως το καλύτερο (Best Goal) της 12ης αγωνιστικής στον σχετικό διαγωνισμό της Super League.

Όπως προέκυψε από την «ετυμηγορία» των φιλάθλων που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, το τέρμα του Μαροκινού διεθνή επιθετικού συγκέντρωσε σχεδόν το μισό (49,70%) των προτιμήσεων, αφήνοντας δεύτερο με 28,63% εκείνο του Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ) απέναντι στον Ατρόμητο και τρίτο το γκολ του Ντάβιντε Καλάμπρια (12,86%) στη Λάρισα, απέναντι στην ΑΕΛ.