Ο Ολυμπιακός σημείωσε την έκτη διαδοχική νίκη του απέναντι στην ΑΕΚ σε αγώνα πρωταθλήματος και στις δύο έδρες και ισοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ του στα χρόνια της Α’ Εθνικής/Super League, το οποίο είχε δημιουργήσει από το 1999 έως το 2002, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της λίγκας.

Τότε είχε τρεις νίκες εντός έδρας και τρεις εκτός επί των Κιτρινόμαυρων, ενώ αυτή τη φορά τα τέσσερα ματς είναι στον Πειραιά και τα δύο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι Ερυθρόλευκοι έχουν δεχθεί μόλις ένα γκολ στα έξι τελευταία ματς πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, ενώ στο σερί του 1999-2002 οι Κιτρινόμαυροι είχαν σκοράρει επτά φορές.

Στο μεταξύ, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σημείωσε το έβδομο του γκολ απέναντι στην ΑΕΚ, με τα έξι να είναι για αγώνες πρωταθλήματος και το ένα για το Κύπελλο Ελλάδος.

Τα πέντε από αυτά είναι με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, ένα σε εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος και το άλλο στη νίκη των Ερυθρολεύκων με 6-0 για το Κύπελλο Ελλάδος στο στάδιο Καραϊσκάκη.

Χα.Π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ