Το μήνυμα στήριξης του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν θα μπορούσε να λείπει από το κύμα συμπαράστασης προς τον άτυχο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Μαροκινός στράικερ χτύπησε σοβαρά μετά από σφοδρή σύγκρουση με τον Σιαμπάνη και αποχώρησε με φορείο από το Πανθεσσαλικό. Ο 33χρόνος υπέστη κάταγμα κνήμης, πέρασε σήμερα το πρωί την πόρτα του χειρουργείου και πλέον μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης.

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