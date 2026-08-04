Στην Αργεντινή θεωρούν δεδομένη τη μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ, με κορυφαίους δημοσιογράφους, όπως οι Σέζαρ Λουίς Μέρλο και Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, να κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι «ερυθρόλευκοι» θα εισπράξουν περίπου 5 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του 26χρονου αριστερού μπακ, παρότι αρχικά αξίωναν 7,5 εκατ. ευρώ, μειώνοντας στη συνέχεια τις απαιτήσεις τους στα 6 εκατ.

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