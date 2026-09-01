Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Χαλ για την παραχώρηση του Χρήστου Μουζακίτη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Άγγλος δημοσιογράφος Πιτ Ο’ Ρουρκ σε ανάρτησή του στο Χ, οι «τίγρεις» τα βρήκαν με τους Πειραιώτες για τον 19χρονο Έλληνα χαφ, με το ύψος της μεταγραφής να φτάνει τα 15 εκατ. ευρώ. Αξίζει, όμως, να σημειωθεί ότι το ποσό της συμφωνίας – εφόσον είναι ακριβές- είναι χαμηλότερο από τη χρηματιστηριακή αξία του παίκτη στο Transfermarkt, η οποία αποτιμάται στα 25 εκατ. ευρώ.

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