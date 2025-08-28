Για την απόκτηση του Μεχντί Ταρέμι της Ίντερ κινείται ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με πληροφορίες οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε συμφωνία με τους «νερατζούρι» για τον 33χρονο Ιρανό επιθετικό, ενώ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Τζιανλούκα Ντι Μάρτσιο, ο Ταρέμι φέρεται να ζήτησε διορία 24 ωρών για να απαντήσει στους Πειραιώτες.

Να σημειωθεί ότι τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η Βέρντερ Βρέμης παρακολουθούν την περίπτωση του έμπειρου άσου, χωρίς ωστόσο να έχουν καταθέσει πρόταση.

Ο Ταρέμι την προηγούμενη σεζόν είχε τρία γκολ και εννέα ασίστ σε 43 συμμετοχές με τους Μιλανέζους, ενώ από 2020 μέχρι το 2024 στην Πόρτο είχε σκοράρει 91 φορές και είχε μοιράσει 56 ασίστ σε 182 αγώνες.