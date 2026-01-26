Σε πλήρη συμφωνία για την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ έχει έρθει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναμένεται έτσι να ολοκληρώσει την πρώτη χειμερινή μεταγραφή του.

Ο 23χρονος εξτρέμ της Ρίο Άβε αναμένεται αμέσως στην Ελλάδα για τις τελικές διαδικασίες και την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας 4,5 ετών, ενισχύοντας τα άκρα της επίθεσης όπου είχαν εντοπιστεί και τα μεγαλύτερα αγωνιστικά κενά κατά τη φετινή σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν τόσο με την πορτογαλική ομάδα όσο και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος -εάν όλα πάνε καλά με τις ιατρικές εξετάσεις- δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση την Παρασκευή (30/1) στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

