Αποφασιστικό βήμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν έκανε ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Ιταλία οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε συμφωνία με τη Ρόμα για τον 24χρονο Μαροκινό φουλ-μπακ.

Οι Πειραιώτες θα καταβάλουν ένα ποσό γύρω στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον ποδοσφαιριστή, ενώ έχουν ήδη συμφωνήσει και με τον ίδιο τον διεθνή αμυντικό, ο οποίος συμμετείχε με την εθνική ομάδα της χώρας του στο πρόσφατο Μουντιάλ, καταγράφοντας τέσσερις συμμετοχές στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Πέρσι ο Σαλάχ-Εντίν αγωνίστηκε στην PSV Αϊντχόφεν με την μορφή δανεισμού και έπαιξε σε 25 ματς στο ολλανδικό πρωτάθλημα και στο Champions League.