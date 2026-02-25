Η ισοπαλία του Ολυμπιακού στη «BayArena» απέναντι στη Λεβερκούζεν (0-0) πρόσθεσε 200 βαθμούς στη συγκομιδή της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA, χωρίς όμως να συνοδευτεί από πρόκριση στους «16» του Champions League, καθώς το ευρωπαϊκό του ταξίδι ολοκληρώθηκε.

Πλέον η χώρα μας συνεχίζει στις διοργανώσεις με τρεις ομάδες, όσες διαθέτει και η 10η Τσεχία. Το βάρος πέφτει σε πρώτο χρόνο σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ενώ η ΑΕΚ έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στους «16» του Conference League.

