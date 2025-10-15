Η ψηφοφορία της «Tuttosport» για την ανάδειξη ως Golden Boy Web 2025 συνεχίζεται.

Ο Χρήστος Μουζακίτης, ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκονται μεταξύ των υποψηφίων, ωστόσο ο «Μούζα» είναι αυτός που συνεχίζει να… κάνει θραύση.

Ο μέσος του Ολυμπιακού παραμένει στην κορυφή και δείχνει το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου, συγκεντρώνοντας το 50.2% σε σχεδόν 93 χιλιάδες ψήφους.

Ο Μουζακίτης προπορεύεται, λοιπόν, έχοντας αφήσει πίσω του τους δύο Τούρκους, τον Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους και τον Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί που μπορούν θεωρητικά να τον απειλήσουν.

Ένα βραβείο που έχει τη δική του σημασία και δείχνει την ποιότητα, το ταλέντο και την παγκόσμια αναγνώριση που έχει ο νεαρός χαφ ο οποίος αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Ολυμπιακού. Αλλά και μια προσωπική διάκριση που έχουν κερδίσει κατά το παρελθόν οι Kενάν Γιλντίζ, Τζουντ Μπέλιγκχαμ, Νικόλα Ζαλέφσκι, Καρίμ Αντεγέμι, Άνσου Φάτι, Ματέο Γκεντουζί και Τζάστιν Κλάιφερτ.