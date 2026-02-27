Το ταξίδι του Ολυμπιακού στο Champions League ολοκληρώθηκε. Οι Πειραιώτες έμειναν στο 0-0 με τη Μπάγερ στο Λεβερκούζεν και αποχώρησαν από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση με ψηλά το κεφάλι, χάνοντας το εισιτήριο για τους «16» από μία καλύτερη ομάδα.

Απαλλαγμένος από την τεράστια καταπόνηση των παικτών του από τα ματς με τους καλύτερους της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός ξυπνάει από το όνειρο της Ευρώπης και με μεγαλύτερο κυνισμό και ρεαλισμό κυνηγάει τον τίτλο της Super League, ο οποίος θα του δώσει -συν τοις άλλοις- το δικαίωμα στο όνειρο και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Τόσο η ίδια η ΠΑΕ, όσο και οι ποδοσφαιριστές όπως ο Τζολάκης, ο Ρέτσος, ο Μουζακίτης και ο Ροντινέι έστειλαν το μήνυμα για το φινάλε της σεζόν. «Τώρα το πρωτάθλημα», είναι το σύνθημα των ημερών στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο, καθώς μετά και τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, η Super League είναι η διέξοδος που θα βάλει θετικό πρόσημο στη σεζόν.

Το τρίπτυχο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «Πίεση, Ανάκτηση, Σέντρα» έχει φέρει αποτελέσματα και τίτλους, ωστόσο πλέον κάνει την… κοιλιά του, καθώς οι αντίπαλοι έμαθαν και έβαλαν στο παιχνίδι τους το κατάλληλο αντίδοτο. Την ίδια ώρα οι συνδιεκδικητές του τίτλου ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δυνάμωσαν με αποτέλεσμα ο τίτλος του πρωταθλητή να απαιτεί αποτελεσματικότητα, πίστη, πάθος και ίσως κάποιο νέο και εναλλακτικό στοιχείο στο παιχνίδι για να κατακτηθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr